2020-06-19T12:42:46+03:00
В мире

В сточных водах Милана был коронавирус еще в декабре 2019 года

Образцы воды исследовал в двух разных лабораториях
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ученые исследовали образцы воды, взятые с октября 2019 годаУченые исследовали образцы воды, взятые с октября 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Итальянские ученые обнаружили коронавирус в сточных водах Милана и Турина. Причем, образцы воды взяты еще в декабре 2019 года, когда официально вируса в стране еще не было, сообщает ISS (Национальный институт здравоохранения Италии). Эта теория ставит под сомнение утверждение о том, что вирус в страну попал из Китая. Первый официальный случай коронавиурса зафиксирован 20 февраля 2020 года. Италия стала первой страной в Европе, где началось масштабное распространение болезни.

Ученые проверили образцы вируса, которые взяты в водах Милана и Турина с октября 2019 года. В декабрьских пробах вирус уже был.

- Результаты, подтвержденные в двух разных лабораториях с использованием двух разных методов, показали наличие РНК SARS-COV-2 в образцах, отобранных в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года,- сообщил Джузеппина Ла Росса из департамента окружающей среды и здоровья, его слова приводит The Guardian.

Ранее французские ученые допустили, что вирус попал к ним раньше, чем произошла китайская вспышка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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