2020-06-19T12:29:39+03:00
Общество

Все выпускники получат результаты ЕГЭ до 15 августа

В этом году тесты школьников будут проверять быстрее обычного
Юлия ЩЕРБАКОВА
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ЕГЭ в 2020 году будут проверять быстрееЕГЭ в 2020 году будут проверять быстрееФото: Алексей БУЛАТОВ
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Все выпускники этого года получат свои результаты за ЕГЭ до 15 августа. Это позволит им успеть подать документы и поступить в вузы. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Эксперт отметил, что, как правило, результатов экзамена школьнику приходится ждать по 10-14 дней, однако в этом году тесты будут обрабатываться быстрее, чтобы все ребята успели обратиться в интересующие их вузы.

«Те даты, которые все видят в расписании, с учетом резервных дней в августе рассчитаны так, что мы успеем обработать и выдать все результаты до 15 августа. Все высшие учебные заведения эти результаты увидят и смогут провести отбор, выпустить приказы о зачислении», - цитирует Музаева «Российская газета».

Эксперт добавил, что в настоящее время эпидемиологическая обстановка в городе стабилизировалась. Это позволяет говорить о том, что переноса ЕГЭ в этом году больше не будет.

Напомним, первый экзамен для выпускников запланирован на 3 июля. В этот день школьники будут сдавать предметы по выбору – географию, литературу или информатику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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