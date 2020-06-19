Все выпускники получат результаты ЕГЭ до 15 августа
Все выпускники этого года получат свои результаты за ЕГЭ до 15 августа. Это позволит им успеть подать документы и поступить в вузы. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
Эксперт отметил, что, как правило, результатов экзамена школьнику приходится ждать по 10-14 дней, однако в этом году тесты будут обрабатываться быстрее, чтобы все ребята успели обратиться в интересующие их вузы.
«Те даты, которые все видят в расписании, с учетом резервных дней в августе рассчитаны так, что мы успеем обработать и выдать все результаты до 15 августа. Все высшие учебные заведения эти результаты увидят и смогут провести отбор, выпустить приказы о зачислении», - цитирует Музаева «Российская газета».
Эксперт добавил, что в настоящее время эпидемиологическая обстановка в городе стабилизировалась. Это позволяет говорить о том, что переноса ЕГЭ в этом году больше не будет.
Напомним, первый экзамен для выпускников запланирован на 3 июля. В этот день школьники будут сдавать предметы по выбору – географию, литературу или информатику.
ИСТОЧНИК KP.RU