В Москве прирост новых случаев коронавируса за месяц сократился в 4 раза

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:34:36+03:00

За сутки количество заболевших в столице в 2 раза меньше числа выздоровевших за сутки

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За месяц прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве сократился в четыре раза. Об этом сообщил Оперативный штаб столицы

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в Москве было подтверждено 1 136 новых случаев заражения коронавирусом. В оперштабе отмечают, что это в два раза меньше числа выздоровевших - их в столице 2 003.

ИСТОЧНИК KP.RU