В Москве прирост новых случаев коронавируса за месяц сократился в 4 раза

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:56:08+03:00

За сутки количество заболевших в столице в 2 раза меньше числа выздоровевших за сутки

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За месяц прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве сократился в четыре раза. Об этом сообщил Оперативный штаб столицы.

«Прирост новых случаев коронавируса за неделю составляет 4,4%. За месяц прирост сократился в 4 раза», - говорится в сообщении Оперштаба.

Согласно приведенным данным за неделю с 9 по 15 мая прирост больных коронавирусной инфекцией составил 36 942, а за неделю с 13 по 19 июня этот показатель составил всего 8 986.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в Москве было подтверждено 1 136 новых случаев заражения коронавирусом. В оперштабе отмечают, что это в два раза меньше числа выздоровевших - их в столице 2 003.

ИСТОЧНИК KP.RU