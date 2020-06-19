В Кремле отреагировали на заявление, что Путин может играть на Трампе как на скрипке
Российский лидер не считает, что может манипулировать американским коллегой
В Кремле отреагировали на заявления, что Путин может играть на Трампе как на скрипкеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин не считает, что может манипулировать своим американским коллегой Дональдом Трампом. Такое заявление пресс-секретарь российского Дмитрий Песков
«Нет, Путин не может играть на Трампе как на скрипке. Не считает американского коллегу таковым», - сказал представитель Кремля, комментируя заявление бывшего советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона о том, что российский лидер может манипулировать американским президентом.
ИСТОЧНИК KP.RU