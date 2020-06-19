В Кремле отреагировали на заявление, что Путин может играть на Трампе как на скрипке
Президент России Владимир Путин не считает, что может манипулировать своим американским коллегой Дональдом Трампом. Такое заявление пресс-секретарь российского Дмитрий Песков
«Нет, Путин не может играть на Трампе как на скрипке. Не считает американского коллегу таковым», - сказал представитель Кремля, комментируя заявление бывшего советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона о том, что российский лидер может манипулировать американским президентом.
Напомним, вскоре должна выйти книга «Комната, в которой это произошло». В ней Болтун пытается разоблачить Трампа. Книга уже выбилась в лидеры по предзаказам. Американский президент в свою очередь пригрозил своему бывшему советнику судом, если тот не откажется от планов выпустить книгу, а позже назвал чокнутым и злобным дураком, который написал о «лжи и фальшивых историях».
Госсекретарь США Майкл Помпео также обвинил экс-помощника американского лидера и назвал его предателем.
ИСТОЧНИК KP.RU