В Кремле отреагировали на заявление, что Путин может играть на Трампе как на скрипке

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:50:55+03:00

В Кремле отреагировали на заявления, что Путин может играть на Трампе как на скрипке Фото: REUTERS

Российский лидер не считает, что может манипулировать американским коллегой

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Президент России Владимир Путин не считает, что может манипулировать своим американским коллегой Дональдом Трампом. Такое заявление пресс-секретарь российского Дмитрий Песков

«Нет, Путин не может играть на Трампе как на скрипке. Не считает американского коллегу таковым», - сказал представитель Кремля, комментируя заявление бывшего советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона о том, что российский лидер может манипулировать американским президентом.

Напомним, вскоре должна выйти книга «Комната, в которой это произошло». В ней Болтун пытается разоблачить Трампа. Книга уже выбилась в лидеры по предзаказам. Американский президент в свою очередь пригрозил своему бывшему советнику судом, если тот не откажется от планов выпустить книгу, а позже назвал чокнутым и злобным дураком, который написал о «лжи и фальшивых историях».

Госсекретарь США Майкл Помпео также обвинил экс-помощника американского лидера и назвал его предателем.

ИСТОЧНИК KP.RU