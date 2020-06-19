В Кремле допустили, что список гостей Парада победы скорректируют

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:03:36+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что итоговый список гостей к Параду Победы в Москве могут скорректировать. Напомним, торжества, приуроченные к 75-летию Победы, пройдут 24 июня.

- Возможны корректировки списка. Мы будем вас информировать,- приводит его слова ТАСС.

Он ответил на вопрос журналистов об участии в торжествах президента Белоруссии Александра Лукашенко, который выступил с заявлением о том, что Россия якобы поддерживает претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

- Заявления же были с белорусской стороны. Не надо ничего интерпретировать. Есть заявления. Нужно их просто слышать и видеть,- сказал Песков.

Напомним, участие в московском Параде уже подтвердили президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания, президент Болгарии Румен Радев, всего 12 глав государств, большинство – страны-члены СНГ. ответили согласием на приглашение Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU