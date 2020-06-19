2020-06-19T13:06:37+03:00
Экономика

Эксперты спрогнозировали, насколько увеличатся цены на бензин за лето

Прибавка составит не более 2-3 процентов
Елена АКИМОВА
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Эксперты спрогнозировали, как изменятся цены на бензин этим летомЭксперты спрогнозировали, как изменятся цены на бензин этим летомФото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала лета цены на бензин АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже впервые выросли на 10 процентов. Эксперты предупреждают, что это не отразится не розничных ценах на бензин на заправках.

Подорожание, которое заметили потребители в июне, было незначительным. По данным Росстата, за первую половину месяца средняя розничная цена литра АИ-92 в России выросла на 0,3% — до 42,55 рубля, а стоимость АИ-95 прибавила 0,37% - 46,03 рубля за литр.

- Топливо на бирже закупают только небольшие частные независимые компании. Их доля на рынке не превышает 10 процентов. Остальное приходится на АЗС нефтяных компаний. Поэтому оптовые цены мало влияют на розничные, - пояснил RT главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Эксперты сходятся во мнении, что государство не допустит роста цен на топливо, подключив защитные механизмы. До конца лета ситуация останется стабильной.

- Максимальный рост, который возможен – 2-3%, - заключил экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

Тем временем эксперты рынка отмечают, что оптовые цены на бензин достигли максимума и в ближайшие дни пойдут вниз. Хотя нефтеперерабатывающим заводам выгоднее поставлять топливо на экспорт

ИСТОЧНИК KP.RU

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