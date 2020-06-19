2020-06-19T13:18:45+03:00
В мире

Facebook и Twitter не нашли следов вмешательства других стран в американские протесты

Ранее некоторые политики США пытались объяснить происходящее влиянием извне
Юлия САЛЬНИКОВА
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В заявлении руководства соцсетей сказано, что вмешательства со стороны других стран не обнаружилиВ заявлении руководства соцсетей сказано, что вмешательства со стороны других стран не обнаружилиФото: REUTERS
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Руководители Facebook и Twitter опровергли заявления о вмешательстве в протесты США со стороны других стран через социальные сети. Ранее ряд американских политиков объясняли происходящее, в частности, акции против расизма с погромами и грабежом, влиянием извне. Некоторые заявляли о "русском следе" в этих протестах. Якобы есть некие провокаторы и подстрекатели, которые настраивают должным образом толпу.

Чаще всего такие заявление звучали от демократов. По их версии провокаторы использовали социальные сети.

- К настоящему моменту мы не видели, чтобы иностранные игроки были вовлечены в скоординированные вредоносные действия в свете протестов, – сказал глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер, которого цитирует газета The Wall Street Journal.

В Twitter сделали аналогичное заявление.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что соцсети созданы в США и регулируются американскими законами. Попытки свалить вину на другие страны, по ее мнению, это неуважение к американским гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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