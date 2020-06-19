Facebook и Twitter не нашли следов вмешательства других стран в американские протесты
Руководители Facebook и Twitter опровергли заявления о вмешательстве в протесты США со стороны других стран через социальные сети. Ранее ряд американских политиков объясняли происходящее, в частности, акции против расизма с погромами и грабежом, влиянием извне. Некоторые заявляли о "русском следе" в этих протестах. Якобы есть некие провокаторы и подстрекатели, которые настраивают должным образом толпу.
Чаще всего такие заявление звучали от демократов. По их версии провокаторы использовали социальные сети.
- К настоящему моменту мы не видели, чтобы иностранные игроки были вовлечены в скоординированные вредоносные действия в свете протестов, – сказал глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер, которого цитирует газета The Wall Street Journal.
В Twitter сделали аналогичное заявление.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что соцсети созданы в США и регулируются американскими законами. Попытки свалить вину на другие страны, по ее мнению, это неуважение к американским гражданам.
ИСТОЧНИК KP.RU