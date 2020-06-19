Нужна ли маска на российском пляже рассказали в Ростуримзме

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:58:41+03:00

В ведомстве сообщили, что Гостиницы и санатории не будут превращать в обсерваторы в случае выявления заразившихся коронавирусом

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Для посещения российских пляжей туристам не потребуется медицинская маска. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, но призвала самостоятельно проявлять «определенную сознательность».

«Текущая ситуация не позволяет пока говорить об отдыхе совсем без ограничений, но все-таки мы сами должны определенную сознательность проявлять. По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски», - рассказала глава Ростуризма в эфире на телеканале «Россия-1».

Догузова отметила, что лежаки на пляжах будут регулярно дезинфицироваться и большинство развлечений на свежем воздухе «никаким образом сейчас не ограничены», однако в самих гостиницах рестораны работают с соблюдением социальной дистанции, также как и бассейны.

Кроме того, по ее словам, гостиницы и санатории не будут превращать в обсерваторы в случае выявления заразившихся коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU