2020-06-19T13:58:41+03:00
Общество

Нужна ли маска на российском пляже рассказали в Ростуримзме

В ведомстве сообщили, что Гостиницы и санатории не будут превращать в обсерваторы в случае выявления заразившихся коронавирусом
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Нужна ли маска на российском пляже рассказали в РостуримзмеНужна ли маска на российском пляже рассказали в РостуримзмеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Для посещения российских пляжей туристам не потребуется медицинская маска. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, но призвала самостоятельно проявлять «определенную сознательность».

«Текущая ситуация не позволяет пока говорить об отдыхе совсем без ограничений, но все-таки мы сами должны определенную сознательность проявлять. По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски», - рассказала глава Ростуризма в эфире на телеканале «Россия-1».

Догузова отметила, что лежаки на пляжах будут регулярно дезинфицироваться и большинство развлечений на свежем воздухе «никаким образом сейчас не ограничены», однако в самих гостиницах рестораны работают с соблюдением социальной дистанции, также как и бассейны.

Кроме того, по ее словам, гостиницы и санатории не будут превращать в обсерваторы в случае выявления заразившихся коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гидрометцентре пообещали жаркий и сухой июль
При встрече целуются в нос, а в разлуке скучают: коала и вомбат подружились на карантине
Лукашенко и Путин договорились о встрече в Москве
Эксперт объяснил, что Украина ждет от новых американских катеров в Черном море
В Кремле прокомментировали задержание кандидата в президенты Белоруссии Бабарико
Российская обсерватория построила лучшую в мире рентгеновскую карту всего неба
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Нужна ли маска на российском пляже рассказали в Ростуримзме
Лукашенко сообщил, что власти сорвали план «некоего майдана» в Белоруссии
Facebook и Twitter не нашли следов вмешательства других стран в американские протесты
Эксперты спрогнозировали, насколько увеличатся цены на бензин за лето
В Кремле допустили, что список гостей Парада победы скорректируют
В Кремле отреагировали на заявление, что Путин может играть на Трампе как на скрипке
В Москве прирост новых случаев коронавируса за месяц сократился в 4 раза
Все выпускники получат результаты ЕГЭ до 15 августа
В сточных водах Милана был коронавирус еще в декабре 2019 года
Президент Союза турагентств считает, что курортный сбор в России все-таки отменят