Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Президент России Владимир Путин провел 19 июня телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Темами стала борьба с коронавирусом, а также предстоящий Парад Победы в Москве.
- Акцентирована особая значимость этого юбилея для народов двух стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла,- сказано в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе белорусского президента подтвердили, что Лукашенко прибудет в Москву 24 июня на Парад вместе с семьей. Ранее стало известно, что участие в Параде согласовали 12 лидеров стран.
Обсудили также работу над проектом по взаимному признанию виз двумя странами. Подписание соглашения планируется во время визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Минск.
Президенты договорились о продолжении сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.
ИСТОЧНИК KP.RU