2020-06-19T13:46:53+03:00
Общество

Российская обсерватория построила лучшую в мире рентгеновскую карту всего неба

Обсерватория «Спектр-РГ» достигла рабочей точки в октябре прошлого года, когда оказалась в 1,5 миллиона километров от Земли
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российская обсерватория построила лучшую в мире рентгеновскую карту всего небаРоссийская обсерватория построила лучшую в мире рентгеновскую карту всего неба
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Обсерватория «Спектр-РГ» достигла рабочей точки в октябре прошлого года, когда оказалась в 1,5 миллиона километров от Земли

Российская космическая астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная в космос в июле 2019 года, при помощи немецкого телескопа eROSITA построила лучшую в мире рентгеновскую карту всего неба. Об этом рассказали в Институт космических исследований РАН.

Обсерватория достигла рабочей точки в октябре прошлого года, когда оказалась в 1,5 миллиона километров от Земли. В сообщение института, которое приводит РИА Новости, отмечается, что уже первый обзор неба при помощи «Спектра-РГ» позволил телескопу eROSITA построить карту, содержащую почти в десять раз больше источников и была в четыре раза более чувствительной, чем бывшая лучшей в мире карта немецкого спутника ROSAT, полученная в 1990 году.

Отмечается, что новая карта позволяет видеть, «как сотни вспышек сверхновых, а возможно, и активность время от времени сверхмассивной черной дыры в центре Галактики приводят к фонтанирующим выбросам горячего газа с температурами до десяти миллионов градусов из плоскости нашей Галактики»

ИСТОЧНИК KP.RU

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