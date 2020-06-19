В Кремле прокомментировали задержание кандидата в президенты Белоруссии Бабарико

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:08:56+03:00

Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Белоруссии

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием в Белоруссии экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Напомним, Бабарико выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы.

- Мы считаем это внутренним делом Белоруссии, в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Белоруссии,- приводит слова Пескова ТАСС.

Бабарико подозревают в легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, а также неуплате налогов. В его доме прошли обыски.

В пятницу 19 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На сайте Кремля сказано, что обсудили "актуальные темы двухсторонней повестки дня": ситуацию с коронавирусом, предстоящий Парад Победы в Москве. На торжества, приуроченные к 75-летию Победы, Лукашенко собирается приехать с семьей. В Москве он проведет встречу с Путиным, на которой обсудят экономические вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU