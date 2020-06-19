Эксперт объяснил, что Украина ждет от новых американских катеров в Черном море

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:57:42+03:00

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Украина планирует закупить у американских производителей партию патрульных катеров Mark VI, стоимость контракта составит 600 миллионов долларов. Эксперты уверены, что в Киеве решатся на такой шаг, чтобы поправить свое положение в Черном море. Но подобные рассуждения «самоубийственные идеи», отмечает военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он подчеркивает, что данные катера смогут охранять морские границы, включая борьбу с контрабандистами, но вот сравнять возможности с российским флотом не удастся.

- Сегодня Украине нужен прибрежный флот, и благодаря этим катерам она его получит. Но вооружение на этих катерах настолько слабое, что говорить о том, что на Украине будет сильный флот, не приходится, — отметил эксперт в беседе с RT.

Еще одна проблема, которая будет стоять перед страной – это выделение внушительной суммы на приобретение техники. Аналитики приводят цифры: суммарные доходы украинского бюджета в текущем году составят порядка 26 млрд долларов, при этом 9 млрд уйдет на содержание военного бюджета.

- Скорее всего, частично расходы Киева на покупку американских катеров будут покрыты за счёт американской же помощи, - говорит замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU