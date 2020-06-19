2020-06-19T14:32:55+03:00
Политика

Лукашенко и Путин договорились о встрече в Москве

Лидеры обсудят вопросы экономики
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАССВладимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАСС
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Президенты Белоруссии и России, Александр Лукашенко и Владимир Путин, договорились провести встречу в Москве и обсудить вопросы экономики.

Как сообщает белорусское издание БЕЛТА, лидеры обсудят не только экономические вопросы, но и дальнейшее сотрудничество стран

Ранее сайт kp.ru, писал о том, что главы Белоруссии и России провели телефонный разговор, к ходе которого они обсудили ситуацию с распространение коронавирусной инфекции, а также предстоящий в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня.

Путин и Лукашенко договорились о продолжении сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями. Кроме того, белорусский лидер подтвердили, что прибудет в российскую столицу на Парад вместе с семьей. Ранее стало известно, что участие в Параде согласовали 12 лидеров стран.

Президенты также обсудили работу над проектом по взаимному признанию виз двумя странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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