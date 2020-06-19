Лукашенко и Путин договорились о встрече в Москве
Президенты Белоруссии и России, Александр Лукашенко и Владимир Путин, договорились провести встречу в Москве и обсудить вопросы экономики.
Как сообщает белорусское издание БЕЛТА, лидеры обсудят не только экономические вопросы, но и дальнейшее сотрудничество стран
Ранее сайт kp.ru, писал о том, что главы Белоруссии и России провели телефонный разговор, к ходе которого они обсудили ситуацию с распространение коронавирусной инфекции, а также предстоящий в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня.
Путин и Лукашенко договорились о продолжении сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями. Кроме того, белорусский лидер подтвердили, что прибудет в российскую столицу на Парад вместе с семьей. Ранее стало известно, что участие в Параде согласовали 12 лидеров стран.
Президенты также обсудили работу над проектом по взаимному признанию виз двумя странами.
ИСТОЧНИК KP.RU