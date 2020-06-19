2020-06-19T14:19:10+03:00
В мире

При встрече целуются в нос, а в разлуке скучают: коала и вомбат подружились на карантине

Смотрители австралийского парка рассказали о необычной дружбе, которая стала возможной благодаря карантину [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
При встрече целуются в нос, а в разлуке скучают: коала и вомбат подружились на карантинеПри встрече целуются в нос, а в разлуке скучают: коала и вомбат подружились на карантинеФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

В Австралийском парке рептилий, закрытом на карантин из-за коронавирусной инфекции, появилась необычная пара друзей - коала и вомбат, которые не могут друг без друга.

«Мы были очень удивлены, что они подружились. Хотя вомбат — родственник коалы, это все равно очень необычно для них, вот так общаться», - рассказали смотрители парка.

Зоопарк, расположенный в Новом Южном Уэльсе, является одним из самых популярных достопримечательностей в регионе, однако его пришлось закрыть из-за пандемии коронавирусной инфекции. В итоге животные несколько месяцев не видели посетителей, а находились на едине друг с другом. Так подружились Коала по имени Эльза и вомбат Хоуп. За то время, когда вомбата оставляли неподалеку от коалы, чтобы убрать в его вольер, и животные стали очень близки.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как в австралийском заповеднике отмечают рождение первой коалы после страшных лесных пожаров. Рождение малыша коалы, которого назвали Ash («Пепел»), стало первым после бурных и долгих пожаров, охвативших леса Австралии. Появление на свет Пепла работники парка назвали «знаком надежды на будущее родной австралийской дикой природы».

Самая милая дружба на свете. Коала и вомбат подружились в австралийском парке..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: Россия достойно ответила на угрозу эпидемии
Эксперт оценил сроки стабилизации рынка нефти
Евросоюз продлил санкции против России
Ученые предложили использовать "детскую" вакцину MMR против коронавируса
Умер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"
Владимир Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
"Проявляется через глаза, а не в легких": Назван необычный первичный симптом коронавируса
Во Франции умер петух, которого не смогли засудить любители тишины
Москвичей предупредили о резком похолодании
В Испании для туристов введут правила «экстремальной гигиены»
Россияне стали хуже платить за услуги ЖКХ во время пандемии коронавируса
В Гидрометцентре пообещали жаркий и сухой июль
При встрече целуются в нос, а в разлуке скучают: коала и вомбат подружились на карантине
Лукашенко и Путин договорились о встрече в Москве
Эксперт объяснил, что Украина ждет от новых американских катеров в Черном море
В Кремле прокомментировали задержание кандидата в президенты Белоруссии Бабарико
Российская обсерватория построила лучшую в мире рентгеновскую карту всего неба
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Нужна ли маска на российском пляже рассказали в Ростуримзме
Лукашенко сообщил, что власти сорвали план «некоего майдана» в Белоруссии
Facebook и Twitter не нашли следов вмешательства других стран в американские протесты
Эксперты спрогнозировали, насколько увеличатся цены на бензин за лето
В Кремле допустили, что список гостей Парада победы скорректируют
В Кремле отреагировали на заявление, что Путин может играть на Трампе как на скрипке
В Москве прирост новых случаев коронавируса за месяц сократился в 4 раза
Все выпускники получат результаты ЕГЭ до 15 августа
В сточных водах Милана был коронавирус еще в декабре 2019 года
Президент Союза турагентств считает, что курортный сбор в России все-таки отменят