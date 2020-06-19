19 Июнь 2020 2020-06-19T14:19:10+03:00

При встрече целуются в нос, а в разлуке скучают: коала и вомбат подружились на карантине Фото: Instagram.com

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В Австралийском парке рептилий, закрытом на карантин из-за коронавирусной инфекции, появилась необычная пара друзей - коала и вомбат, которые не могут друг без друга.

«Мы были очень удивлены, что они подружились. Хотя вомбат — родственник коалы, это все равно очень необычно для них, вот так общаться», - рассказали смотрители парка.

Зоопарк, расположенный в Новом Южном Уэльсе, является одним из самых популярных достопримечательностей в регионе, однако его пришлось закрыть из-за пандемии коронавирусной инфекции. В итоге животные несколько месяцев не видели посетителей, а находились на едине друг с другом. Так подружились Коала по имени Эльза и вомбат Хоуп. За то время, когда вомбата оставляли неподалеку от коалы, чтобы убрать в его вольер, и животные стали очень близки.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как в австралийском заповеднике отмечают рождение первой коалы после страшных лесных пожаров. Рождение малыша коалы, которого назвали Ash («Пепел»), стало первым после бурных и долгих пожаров, охвативших леса Австралии. Появление на свет Пепла работники парка назвали «знаком надежды на будущее родной австралийской дикой природы».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785855" frameborder="0"></iframe> Самая милая дружба на свете. Коала и вомбат подружились в австралийском парке..

ИСТОЧНИК KP.RU