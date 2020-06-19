При встрече целуются в нос, а в разлуке скучают: коала и вомбат подружились на карантине
В Австралийском парке рептилий, закрытом на карантин из-за коронавирусной инфекции, появилась необычная пара друзей - коала и вомбат, которые не могут друг без друга.
«Мы были очень удивлены, что они подружились. Хотя вомбат — родственник коалы, это все равно очень необычно для них, вот так общаться», - рассказали смотрители парка.
Зоопарк, расположенный в Новом Южном Уэльсе, является одним из самых популярных достопримечательностей в регионе, однако его пришлось закрыть из-за пандемии коронавирусной инфекции. В итоге животные несколько месяцев не видели посетителей, а находились на едине друг с другом. Так подружились Коала по имени Эльза и вомбат Хоуп. За то время, когда вомбата оставляли неподалеку от коалы, чтобы убрать в его вольер, и животные стали очень близки.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как в австралийском заповеднике отмечают рождение первой коалы после страшных лесных пожаров. Рождение малыша коалы, которого назвали Ash («Пепел»), стало первым после бурных и долгих пожаров, охвативших леса Австралии. Появление на свет Пепла работники парка назвали «знаком надежды на будущее родной австралийской дикой природы».
Самая милая дружба на свете. Коала и вомбат подружились в австралийском парке..
ИСТОЧНИК KP.RU