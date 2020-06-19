В Гидрометцентре пообещали жаркий и сухой июль

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:20:24+03:00

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Второй месяц лета станет жарким и сухим. В европейской части России ожидается много теплых и солнечных дней. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По данным синоптиков в центре, в Поволжье и на юге температура ожидается выше климатической нормы. Так, в центре европейской территории нашей страны температура может задержаться на уровне 29, а в Поволжье – 30 градусов.

На юге, в том числе на курортах Краснодарского края и Крыма, июль также будет очень жарким. Ожидается, что воздух здесь прогреется от 28 до 33 градусов.

В Москве июль также будет теплым. Днем средняя температура в городе будет колебаться от 23 до 28 градусов, а ночью держаться на уровне 12-17 градусов тепла. Осадков в регионе за месяц может выпасть около 94 миллиметров. При этом, что июль, традиционно считается самым дождливым летним месяцем, синоптики прогнозируют небольшое количество осадков в этом году, передает «Российская газета».

Также мало осадков будет и на востоке Центрального округа. А вот в Мурманской области и Ненецком округе дожде наоборот обещают очень много. В остальных регионах все будет в пределах климатической нормы, отметили в Гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU