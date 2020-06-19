Россияне стали хуже платить за услуги ЖКХ во время пандемии коронавируса

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:49:23+03:00

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Россияне во время самоизоляции по коронавирусу "изолировались" и от необходимости платить по счетам. Владельцы жилья стали реже оплачивать квитанции за ЖКХ.

- Мы видим, что пока народ был на изоляции - платежи были плохие. В целом по стране падение платежей по ЖКХ в мае-июне составило 7-10%, - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с представителями "Деловой России", его слова приводит "Интерфакс".

Он признал - на фоне проблем других отраслей ситуация выглядит не очень критично. Наиболее пострадавшими из-за пандемии стала сфера туризма, транспорта.

Работники ЖКХ из Санкт-Петербурга помимо очевидных способов борьбы с эпидемией, которые включают уборку территории дворов и подъездов, прибегли и к весьма неочевидным - они записали антикоронавирусный гимн". Песня с запоминающимся припевом " нас не сломит коронавирс - мы работаем в ЖКХ" стала хитом в Сети.

ИСТОЧНИК KP.RU