Россияне стали хуже платить за услуги ЖКХ во время пандемии коронавируса
В мая-июне падение платежей достигло 10 процентов
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Россияне во время самоизоляции по коронавирусу "изолировались" и от необходимости платить по счетам. Владельцы жилья стали реже оплачивать квитанции за ЖКХ.
- Мы видим, что пока народ был на изоляции - платежи были плохие. В целом по стране падение платежей по ЖКХ в мае-июне составило 7-10%, - сказал Хуснуллин на встрече с представителями "Деловой России", его слова приводит "Интерфакс".
ИСТОЧНИК KP.RU