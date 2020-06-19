Россияне стали хуже платить за услуги ЖКХ во время пандемии коронавируса

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:26:19+03:00

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Россияне во время самоизоляции по коронавирусу "изолировались" и от необходимости платить по счетам. Владельцы жилья стали реже оплачивать квитанции за ЖКХ.

- Мы видим, что пока народ был на изоляции - платежи были плохие. В целом по стране падение платежей по ЖКХ в мае-июне составило 7-10%, - сказал Хуснуллин на встрече с представителями "Деловой России", его слова приводит "Интерфакс".

ИСТОЧНИК KP.RU