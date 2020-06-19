Москвичей предупредили о резком похолодании

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:39:59+03:00

Изменить размер текста: A A

19 июня в Москве сохранится аномальная жара. Днем температура поднимется до 30-31 градуса. Абсолютный максимум для этого дня был зафиксирован в 1885 году, когда воздух прогрелся до 31,8 градуса. Синоптики полагают, что нынешняя погода может побить этот рекорд.

В пятницу в Московском регионе могут быть кратковременные дожди и грозы, однако высокие температуры они не собьют.

А вот в субботу 20 июня, москвичей ждет сильное похолодание.

- В период с 11.00 до 24.00 на территории Московского мегаполиса ожидается комплекс неблагоприятных и опасных погодных явлений: гроза, сильный дождь (количество осадков 10–15 мм), в отдельных районах град, при грозе порывы ветра 15–20 м/с, - говорится в сообщении Росгибромета.

Жителей Подмосковья также предупредили о надвигающейся буре. Им посоветовали по возможности не приближаться к электропроводке, а на улице - к деревьям и шатким конструкциям, пишет издание "Подмосковье сегодня".

В субботу температура в Москве составит 26-28 градусов, по области - 24-29.

В воскресенье температура продолжит снижаться. В столице столбики термометров покажут 21-23 градуса днем и 14-16 ночью. Несмотря на понижение температуры, она все еще будет превышать климатическую норму на 1–2°.

ИСТОЧНИК KP.RU