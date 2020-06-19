В Испании для туристов введут правила «экстремальной гигиены»

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:39:50+03:00

Туристов не пустят к завтраку, если они не пройдут обязательные процедуры Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Теперь к завтраку в отелях не выйдешь без обязательного измерения температуры, маски, перчаток, антибактериального спрея - и это еще не все требования

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В испанской Майорке ввели новые правила для туристов, которые в СМИ окрестили "экстремальной гигиеной".

Испания постепенно снимает блокировку по коронавирусу, в Майоку, например, пустили туристов из Германии. Пока только в рамках "пилотного проекта" - к массовому наплыву иностранцев в стране не готов.

Гостей просят перед каждым выходом в рестораны при отеле совершить целый церемониал: вымыть руки, обработать антибактериальным гелем, вымыть лицо и надеть маску, обязательно ношение перчаток. Но и этого мало, чтобы выйти попить кофе. На входе в ресторан установили специальные рамки:

- У нас в вестибюле тепловая камера сканирует гостей. Когда они входят через раздвижные двери, то в случае нормальной температуры, получают зеленый свет для входа,- сказал CNN директор отеля на Майорке Серхио Наварро.

Если температура повышена, загорится красный сигнал - человека к завтраку не пустят и отправят к врачу. Гости, кстати, отнеслись с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU