В Испании для туристов введут правила «экстремальной гигиены»
В испанской Майорке ввели новые правила для туристов, которые в СМИ окрестили "экстремальной гигиеной".
Испания постепенно снимает блокировку по коронавирусу, в Майоку, например, пустили туристов из Германии. Пока только в рамках "пилотного проекта" - к массовому наплыву иностранцев в стране не готов.
Гостей просят перед каждым выходом в рестораны при отеле совершить целый церемониал: вымыть руки, обработать антибактериальным гелем, вымыть лицо и надеть маску, обязательно ношение перчаток. Но и этого мало, чтобы выйти попить кофе. На входе в ресторан установили специальные рамки:
- У нас в вестибюле тепловая камера сканирует гостей. Когда они входят через раздвижные двери, то в случае нормальной температуры, получают зеленый свет для входа,- сказал CNN директор отеля на Майорке Серхио Наварро.
Если температура повышена, загорится красный сигнал - человека к завтраку не пустят и отправят к врачу. Гости, кстати, отнеслись с пониманием.
ИСТОЧНИК KP.RU