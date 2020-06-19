19 Июнь 2020 2020-06-19T14:50:07+03:00

Во Франции умер петух, которого не смогли засудить любители тишины Фото: Нина ПЕТРИЩЕВА

Морис умер в возрасте шести лет от затяжного ринотрахеита

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Во французской деревне Сэн-Пьер д'Олерон, департамента Шарант-Маритим, умер знаменитый петух Морис, которого французы хотели привлечь к административной ответственности за то, что тот слишком рано будит округу.

«Маврикийского петуха больше нет», - передает издание Le Sud-Ouest, которому хозяйка Коринн Фессо рассказала о своей потери.

Морис и его хозяйка Коринн ФессоФото: Twitter.com

Издание уточняет, что Морис умер в возрасте шести лет, а причиной смерти стал затяжной ринотрахеит, вспышка которого была ранее отмечена в департаменте. Хозяйка сообщила, что петуху не помогли уколы и витамины, и однажды утром она нашла его мертвым под.

Напомним, соседи хотели засудить как петуха, так и его хозяйку. Адвокат заявителей требовал оштрафовать женщину на тысячу евро. Истцы утверждали намерены отдать на благотворительность.

Разборки соседей в судах длились уже три года. Однако в поддержку петуха и его хозяйки были созданы петиции, которые подписали боле 155 тысяч человек

ИСТОЧНИК KP.RU