Во Франции умер петух, которого не смогли засудить любители тишины
Во французской деревне Сэн-Пьер д'Олерон, департамента Шарант-Маритим, умер знаменитый петух Морис, которого французы хотели привлечь к административной ответственности за то, что тот слишком рано будит округу.
«Маврикийского петуха больше нет», - передает издание Le Sud-Ouest, которому хозяйка Коринн Фессо рассказала о своей потери.
Морис и его хозяйка Коринн ФессоФото: Twitter.com
Издание уточняет, что Морис умер в возрасте шести лет, а причиной смерти стал затяжной ринотрахеит, вспышка которого была ранее отмечена в департаменте. Хозяйка сообщила, что петуху не помогли уколы и витамины, и однажды утром она нашла его мертвым под.
Напомним, соседи хотели засудить как петуха, так и его хозяйку. Адвокат заявителей требовал оштрафовать женщину на тысячу евро. Истцы утверждали намерены отдать на благотворительность.
Разборки соседей в судах длились уже три года. Однако в поддержку петуха и его хозяйки были созданы петиции, которые подписали боле 155 тысяч человек
ИСТОЧНИК KP.RU