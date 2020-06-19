"Проявляется через глаза, а не в легких": Назван необычный первичный симптом коронавируса

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:57:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученые обнаружили необычный первичный симптом коронавируса. Канадские специалисты предположили, что им может быть конъюнктивит - воспаление тонкой прозрачной ткани, покрывающей глаз и заднюю поверхность век. Как правило, конъюнктивит происходит из-за попадания в глаз грязи, бактерий или вирусов и лечится довольно быстро.

В журнале Канадского офтальмологического общества исследователи описали случай 29-летней пациентки. В марте она обратилась в больницу с покраснением глаз. Врачи диагностировали конъюнктивит и госпитализировали девушку. Обычно медики справляются с этой проблемой достаточно быстро и легко, однако в этот раз традиционное лечение не помогало.

Позже врачи узнали, что совсем недавно пациентка вернулась из путешествия по Азии. Это послужило поводом для того, чтобы сделать ей тест на коронавирус. Он оказался положительным.

- У нее не было кашля и лихорадки, поэтому мы не могли с самого начала заподозрить коронавирус. Мы не знали, что инфекция может впервые проявиться через глаз, а не в легких, — отметил доцент кафедры офтальмологии Университета Альберты Карлос Соларте.

Известно, что пациентка перенесла болезнь без осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU