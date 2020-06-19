Владимир Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу с 19 июня.
- Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации,- сказано в указе.
Днем ранее глава государства подписал указ о присуждении госпремий за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
В пятницу 19 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры стран договорились продолжить сотрудничество в борьбе с коронавиурсом, обсудили предстоящий Парад Победы в Москве 24 июня. В Россию Лукашенко прибудет вместе с семьей, он проведет с Путиным личную встречу, на которой речь пойдет об экономическом сотрудничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU