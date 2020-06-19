Умер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"
В Лондоне умер актёр Иэн Холм на 89 году жизни. Он извсетен своей ролью Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", сообщает The Guardian со ссылкой на агента актёра.
- С большой грустью сообщаю, что актёр сэр Иэн Холм скончался сегодня утром в возрасте 88 лет, - сообщил агент, - Он умер в больнице в окружении семьи и сиделки.
Он также добавил, что актёр страдал от болезни Паркинсона.
- Очаровательный, добрый и безумно талантливый. Мы будем очень по нему скучать, - заключил агент актёра.
Последние дни Иэна Холма воплощены в пастельных портретах его женой, Софи де Стемпл.
Иэн Холм был награждён премией BAFTA и номинирован на премию "Оскар" за роль тренера по лёгкой атлетике Сэма Муссабини в кинокартине 1981 года "Огненные колесницы".
Иэн Холм родился в Эссексе в 1931 году. Рано осознав свою страсть к актёрскому мастерству, он отправился в Лондон, а затем стал частью Королевской Шекспировской труппы в Стретфорде.
ИСТОЧНИК KP.RU