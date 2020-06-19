Ученые предложили использовать "детскую" вакцину MMR против коронавируса

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:28:46+03:00

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Американские ученые предложили защитить людей от коронавиурса непрофильной вакциной. Не известно, когда будет изобретен препарат от COVID-19 - это может быть через несколько месяцев, а может - через год. Но есть вакцина MMR, которая уже одобрена, ее применяют по всему миру, чтобы защитить людей от трех опасных болезней - "свинки" (эпидемического паротита), краснухи и кори.

- Вакцина MMR защищает детей от инфекций, которые выходят далеко за рамки трех вирусов, на которые направлена вакцина. Теория заключается в том, что вакцина повышает общий иммунитет, в дополнение к обучению организма распознавать определенные вирусы,- приводит текст исследования ученых из Университета штата Луизиана Туланского университета CNN.

Вакциной MMR прививают детей, начиная с девитимесячного возраста.

Американские исследователи предлагают вакцинировать не всех подряд, а только тех, кто в группе риска. Например, известно, что хуже всех вирус переносят диабетики, сердечники, те, у кого есть онкология, пожилые люди, врачи. Применение вакцины может снизить риски заражения, тогда как сам препарат не вызывает серьезных осложнений.

- Даже если мы ошибаемся, у людей появятся новые антитела к кори, эпидемическому паротиту и краснухе. Так что нет никакого вреда,- сообщил Пол Фидель из Университета штата Луизиана.

ИСТОЧНИК KP.RU