Эксперт оценил сроки стабилизации рынка нефти
Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что мировой рынок нефти может полностью стабилизироваться к концу 2020 или к середине 2021 года. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков согласился с таким прогнозом, но отметил, что стопроцентной гарантии пока давать нельзя. Стабилизация цен зависит от очень многих факторов, главным из которых является сделка ОПЕК+.
По словам Юшкова, риски срыва соглашения все еще сохраняются. Причем, они исходят не от России или Саудовской Аравии, а от стран, которые сейчас вообще не обременены какими-либо ограничениями в плане производства.
- Например, Ливия и Нигерия – на них квоты вообще не налагались, потому что у них есть внутренние проблемы. В Ливии гражданская война. Но как только там затихают боевые действия, они начинают довольно активно добывать. И в этом плане другие страны могут сказать: а чего это они много добывают теперь, а нам нужно ограничивать объем производства? - объяснил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
Тем не менее пока ситуация находится под контролем, и основные участники сделки свои обязательства выполняют.
Юшков отметил, что в ближайшее время спрос на нефть будет расти из-за отмены карантинных мер во многих странах. Но с другой стороны, теперь падает предложение.
- И где-то посередине как раз и есть тот самый баланс спроса и предложения, который повлечет за собой восстановление цен, - заключил эксперт.
Ранее Новак отмечал, что спрос на черное золото во всем мире восстанавливается довольно быстро, соответственно, растет и цена. По его словам, до 2035 года для России может считаться комфортной цена в 50 долларов за баррель.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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