Путин: Россия достойно ответила на угрозу эпидемии

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:56:11+03:00

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Президент Владимир Путин на совещании 19 июня заявил, что Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса.

Вспышка заболевания началась позже, чем в Европе. Это дало время на подготовку - увеличен койкофонд для зараженных в регионах, поставлено оборудование для "тяжелых" пациентов.

- Мы действительно, сейчас уже можно это сказать, достойно ответили на угрозу эпидемии,- приводит слова президента ТАСС. - Мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, что называется, на свой тыл.

Президент сказал, что удалось не допустить скачка цен. Этого опасались некоторые россияне в самом начале эпидемии, этот страх стал причиной массовой закупки товаров. Владимир Путин сообщил - производители продуктов и товаров первой необходимости работали "на пределе своих возможностей". Удалось построить цепочку доставки товаров, включая транспортников, сетевые магазины, и не допустить задержек.

ИСТОЧНИК KP.RU