2020-06-19T16:16:50+03:00
В мире

В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США Вашингтону

Активисты перед этим сожгли американский флаг
Юлия САЛЬНИКОВА
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Памятник снесли, но унести не смоглиПамятник снесли, но унести не смоглиФото: Кадр видео
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В США снесли памятник первому президенту Джорджу Вашингтону. Как сообщает CBS, случай произошел в Портленде.

Участники акции протестов, которые длятся в Америке уже больше 20 дней, вспомнили, что Вашингтон держал рабов. А значит, монументу в его честь не место в обществе, по мнению борцов с расизмом.

Активисты завернули голову статуи в американский флаг, а затем подожгли. Кто-то изрисовал памятник краской. Бронзовую скульптуру снесли, но увезти не смогли, она так и осталась лежать на дороге лицом вниз.

Такие акции проходят в разных штатах. В Вирджинии снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису. в Миссури досталось статуе Колумба.

Идеи американских активистов распространились и на европейцев. В Британии, например, борцы с расизмом караулят памятник Черчиллю, собираются на площади в надежде все-таки снести монумент. За защиту бывшего премьера страны встал премьер нынешний - Борис Джонсон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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