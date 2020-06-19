"Похожа на учительницу": Шерон Стоун показала, какой была до "Основного инстинкта"

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:54:02+03:00

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Звезда "Основного инстинкта" Шерон Стоун удивила фанатов архивным фото. Она опубликовала в инстаграм снимок, сделанный во время подготовки театрального мюзикла "Звуки музыки" несколько десятилетий тому назад. Тогда она только начинала актерскую карьеру.

На фото звезду "Основного инстинкта" практически невозможно узнать: белая водолазка с рисунком в виде мороженного, крестик, очки с широкой оправой и темные волосы.

Поклонники не поверили, что на фото именно Шерон Стоун:

- Неужели это ты?

sharonstone Шерон Стоун опубликовала архивное фото, на котором ее не узнать

- Похода на учительницу,- писали в комментариях к снимку.

Звезду даже сравнили с Хиллари Клинтон.

Многие признали - сейчас (актрисе 62 года) она выгляди гораздо лучше, чем в подростковом возрасте. Стоун считают олицетворением женственности в Голливуде, актриса назвала секретом красоты регулярные занятия спортом и правильное питание. Ей удалось сохранить привлекательность, несмотря на годы и серьезные проблемы со здоровьем - после перенесенного инсульта она вынуждены бала заложить дом, чтобы были деньги на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU