2020-06-19T17:38:52+03:00
В мире

"Похожа на учительницу": Шерон Стоун показала, какой была до "Основного инстинкта"

Актриса опубликовала в Instagram архивное фото
Юлия САЛЬНИКОВА
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Шерон стоунШерон стоунФото: EAST NEWS
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Звезда "Основного инстинкта" Шерон Стоун удивила фанатов архивным фото. Она опубликовала в Instagram снимок, сделанный во время подготовки театрального мюзикла "Звуки музыки" несколько десятилетий тому назад. Тогда она только начинала актерскую карьеру.

На фото звезду "Основного инстинкта" практически невозможно узнать: белая водолазка с рисунком в виде мороженого, крестик, очки с широкой оправой и темные волосы.

Поклонники не поверили, что на фото именно Шерон Стоун:

- Неужели это ты?

sharonstonesharonstone
Шерон Стоун опубликовала архивное фото, на котором ее не узнать
25620 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Похожа на учительницу,- писали в комментариях к снимку.

Звезду даже сравнили с Хиллари Клинтон.

Многие признали - сейчас (актрисе 62 года) она выглядит гораздо лучше, чем в подростковом возрасте. Стоун считают олицетворением женственности в Голливуде, актриса назвала секретом красоты регулярные занятия спортом и правильное питание. Ей удалось сохранить привлекательность, несмотря на годы и серьезные проблемы со здоровьем - после перенесенного инсульта она вынуждена была заложить дом, чтобы были деньги на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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