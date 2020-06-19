"Похожа на учительницу": Шерон Стоун показала, какой была до "Основного инстинкта"
Звезда "Основного инстинкта" Шерон Стоун удивила фанатов архивным фото. Она опубликовала в Instagram снимок, сделанный во время подготовки театрального мюзикла "Звуки музыки" несколько десятилетий тому назад. Тогда она только начинала актерскую карьеру.
На фото звезду "Основного инстинкта" практически невозможно узнать: белая водолазка с рисунком в виде мороженого, крестик, очки с широкой оправой и темные волосы.
Поклонники не поверили, что на фото именно Шерон Стоун:
- Неужели это ты?
- Похожа на учительницу,- писали в комментариях к снимку.
Звезду даже сравнили с Хиллари Клинтон.
Многие признали - сейчас (актрисе 62 года) она выглядит гораздо лучше, чем в подростковом возрасте. Стоун считают олицетворением женственности в Голливуде, актриса назвала секретом красоты регулярные занятия спортом и правильное питание. Ей удалось сохранить привлекательность, несмотря на годы и серьезные проблемы со здоровьем - после перенесенного инсульта она вынуждена была заложить дом, чтобы были деньги на лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU