Власти Украины сообщили о новой волне коронавируса в стране

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:31:33+03:00

В двух областях стационары заполнены более чем на 50%

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Новая волна заболеваемости коронавирусом началась в Украине, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что в двух из 24 областях Украины больницы заполнены более чем на 50%.

- У нас уже две области, где наполнение больниц составляет более 50%... Фактически у нас сегодня начало очередной, первой или второй, как хотите называйте, волны заболеваемости коронавирусом, - заявил глава украинского кабмина.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что за последние сутки в стране было выявлено рекордное число новых заражённых: 921 человек. Общее число случаев заражения возросло до 34 984.

ИСТОЧНИК KP.RU