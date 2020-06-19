Власти Украины сообщили о новой волне коронавируса в стране
Новая волна заболеваемости коронавирусом началась в Украине, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Он также отметил, что в двух из 24 областях Украины больницы заполнены более чем на 50%.
- У нас уже две области, где наполнение больниц составляет более 50%... Фактически у нас сегодня начало очередной, первой или второй, как хотите называйте, волны заболеваемости коронавирусом, - заявил глава украинского кабмина на заседании првительства.
Также на заседании было решено выделить дополнительные 8 миллиардов гривен на доплаты медикам.
Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что за последние сутки в стране было выявлено рекордное число новых заражённых: 921 человек. Общее число случаев заражения возросло до 34 984.
ИСТОЧНИК KP.RU