2020-06-19T17:08:12+03:00
Общество

Ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рассказал, как его спасла Елена Малышева

По совету телеведущей он обратился в больницу, где у него подтвердили коронавирус
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Васильев опал в больницу с двухсторонней пневмониейВасильев опал в больницу с двухсторонней пневмониейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Ведущий "Модного приговора" Александр Васильев признался, что коллега, Елена Малышева, спасла ему жизнь. Когда у него появились симптомы коронавируса, именно она посоветовала ему отправиться в больницу в Коммунарке. Малышева заподозрила у него COVID-19. Только один из его тестов оказался положительным. Врачи начали лечение, в итоге после 10 дней в больнице историк моды благополучно был выписан.

- Леночка меня спасла. Она меня направила на лечение, я это сказал всем, в Коммунарку,- сказал Александр Васильев в коротком видео, опубликованном в инстарам Елены Малышевой. - Меня там вылечили.

Он уверен, что если бы не совет коллеги, то исход мог бы быть плачевным.

На фоне инфицирования у Васильева обнаружили двухстороннюю пневмонию. До этого с похожими симптомами госпитализировали еще одну ведущую "Модного приговора", Надежду Бабкину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз
В поликлиниках Подмосковья начнут делать тесты на антитела к коронавирусу всем желающим
Стало известно, какая погода будет 24 июня во время Парада Победы
Трамп пообещал протестующим во время его митинга в Оклахоме "другой прием"
Путин разрешил транзит санкционной продукции с некоторыми условиями
Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на проценты по депозитам
Ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рассказал, как его спасла Елена Малышева
Власти Украины сообщили о новой волне коронавируса в стране
"Похожа на учительницу": Шерон Стоун показала, какой была до "Основного инстинкта"
В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США Вашингтону
Путин: Россия достойно ответила на угрозу эпидемии
Эксперт оценил сроки стабилизации рынка нефти
Евросоюз продлил санкции против России
Ученые предложили использовать "детскую" вакцину MMR против коронавируса
Умер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"
Владимир Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
"Проявляется через глаза, а не в легких": Назван необычный первичный симптом коронавируса
Во Франции умер петух, которого не смогли засудить любители тишины
Москвичей предупредили о резком похолодании