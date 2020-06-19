Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на проценты по депозитам

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:16:51+03:00

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19 июня Центральный банк снизил ключевую ставку до 4,5 процента. Экономист Андрей Колганов объяснил, что это значит и как отразится на наших доходах. По словам эксперта, понижение ключевой ставки - это стандартный метод стимулирования экономики в условиях кризиса.

- В первую очередь, это делает более низкой процентную ставку по кредитам. Это касается и тех кредитов, которые выдаются бизнесу, и тех кредитов, которые получают граждане на свои потребительские нужды. Вероятно, будет продолжено снижение ставок по ипотечному кредитованию и по потребительским кредитам вообще, - рассказал экономист в эфире радио "Комсомольская правда".

Колганов отметил, что для бизнеса более дешевые кредиты создают благоприятную среду для развития производства.

Но с другой стороны, понижение ключевой ставки повлечет за собой снижение процентов, которые банк выплачивает по депозитам. То есть людям будет не так выгодно хранить деньги в банке. Те у кого есть сбережения, начнут инвестировать их в ценные бумаги, недвижимость или фондовый рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU