Путин разрешил транзит санкционной продукции с некоторыми условиями

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:20:01+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий транзит санкционной продукции посредством авиаперевозок с соблюдением ряда условий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Одним из условий стала промежуточная посадка в России без выгрузки товара. В документе также сказано, что перевозить санкционные товары через территорию России можно, если продукция на борту самолёта, совершающего посадку в России, не покидает пункт пропуска российской границы и находятся под таможенным контролем. В таком случае не предусмотрено помещение продукции под таможенную процедуру таможенного транзита.

ИСТОЧНИК KP.RU