Путин разрешил транзит санкционной продукции с некоторыми условиями
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий транзит санкционной продукции посредством авиаперевозок с соблюдением ряда условий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Одним из условий стала промежуточная посадка в России без выгрузки товара. В документе также сказано, что перевозить санкционные товары через территорию России можно, если продукция на борту самолёта, совершающего посадку в России, не покидает пункт пропуска российской границы и находятся под таможенным контролем. В таком случае не предусмотрено помещение продукции под таможенную процедуру таможенного транзита.
ИСТОЧНИК KP.RU