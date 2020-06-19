Трамп пообещал протестующим во время его митинга в Оклахоме "другой прием"

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:28:00+03:00

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Президент США Дональд Трамп пообещал, что если на его предвыборный митинг в Оклахоме придут протестующие, то их ждет особенный прием.

- Протестующие, анархисты, агитаторы, мародеры или подлецы, которые собираются приехать в Оклахому, пожалуйста, поймите, к вам не будут относиться так, как в Нью-Йорке, Сиэтле или Миннеаполисе. Это будет совсем другая сцена!- написал Трамп в твиттер.

Ранее глава Белого дома перенес дату митинга. Встреча с избирателями должна была состояться 19 июня, но из-за того, что в этот день отмечают День эмансипации, решено отложить выступление. Оно в итоге назначено на 20 июня.

Что значит "другой прием", Трамп не уточнил. Но раньше он критиковал губернаторов, в том числе Нью-Йорка и Миннесоты, за слишком мягкое отношение к протестующим против расизма. По словам президента, это толпа "мародеров и провокаторов", которые не имеют отношения к убитому в Миннеаполисе Джорджу Флойду.

Группа активистов пыталась пробраться на территорию Белого дома, но их встретили сотрудники секретной службы безопасности. По словам Трампа, действовали агенты, профессионально, он назвал их "крутыми" и пообещал, если попытки пробраться на президентскую территорию станут более агрессивными, к протестующим примут более жесткие меры, включая "самое страшное оружие" и "самых злых собак".

ИСТОЧНИК KP.RU