Стало известно, какая погода будет 24 июня во время Парада Победы
Синоптики рассказали, какая погода ждется в Москве 24 июня в день проведения Парада Победы. В центре погоды «Фобос» отметили, что можно рассчитывать на комфортные условия: осадков не ожидается, равно как и изнуряющей жары.
Пока же столица оказалась во власти антициклона, он принесет с собой похолодание и спасет от аномального тепла. С 30 градусов температура понизится до 21 и на этой отметке продержится все выходные. Уикенд будет сопровождаться дождем и порывами ветра.
Начало новой рабочей недели обещает быть комфортным, воздух прогреется до +25 градусов. Осадки маловероятны.
- Такая погода будет комфортной для всех участников парада, в первую очередь, для приглашенных на Парад Победы ветеранов Великой Отечественной войны, - отметили в центре погоды.
Метеорологи подчеркнули, что данные показатели соответствуют климатической норме третьей декады июня, пишет «Российская газета».
На Красной площади прошла генеральная репетиция парада ко Дню Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU