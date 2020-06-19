Стало известно, какая погода будет 24 июня во время Парада Победы

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:34:34+03:00

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Синоптики рассказали, какая погода ждется в Москве 24 июня в день проведения Парада Победы. В центре погоды «Фобос» отметили, что можно рассчитывать на комфортные условия: осадков не ожидается, равно как и изнуряющей жары.

Пока же столица оказалась во власти антициклона, он принесет с собой похолодание и спасет от аномального тепла. С 30 градусов температура понизится до 21 и на этой отметке продержится все выходные. Уикенд будет сопровождаться дождем и порывами ветра.

Начало новой рабочей недели обещает быть комфортным, воздух прогреется до +25 градусов. Осадки маловероятны.

- Такая погода будет комфортной для всех участников парада, в первую очередь, для приглашенных на Парад Победы ветеранов Великой Отечественной войны, - отметили в центре погоды.

Метеорологи подчеркнули, что данные показатели соответствуют климатической норме третьей декады июня, пишет «Российская газета».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707302" frameborder="0"></iframe> На Красной площади прошла генеральная репетиция парада ко Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU