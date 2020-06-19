В поликлиниках Подмосковья начнут делать тесты на антитела к коронавирусу всем желающим

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:59:00+03:00

Раньше проверить наличие иммунитета к COVID-19 могли только врачи и пациенты

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Жителям Подмосковья начнут делать тесты на антитела к коронавирусу в поликлиниках. Об этом в Минздраве сообщили корреспондентам РИА Новости.

Тест показывает, есть ли у человека иммунитет к COVID-19. Наличие антител говорит о перенесенном заболевании. Ведь человек мог и не заметить, что был болен - здоровые молодые люди часто не имеют симптомов.

Раньше в поликлиниках Подмосковья проверяли на антитела только врачей и пациентов.

Ученые считают, что иммунитет с коронавирусу может длиться до двух лет.

Вакцины от новой инфекции в мире пока нет, и пока не известно, когда она появится, это может занять несколько месяцев в лучшем случае. Американские исследователи предложили до ее появления прививать людей из группы риска уже существующей вакциной MMR (от свинки, краснухи и кори). Этот препарат вводят детям, первую прививку обычно делают до года.

ИСТОЧНИК KP.RU