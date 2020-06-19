Восточный экономический форум перенесён на сентябрь 2021 года

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:32:59+03:00

Он был запланирован на 2-5 сентября

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Восточный экономический форум, запланированный на сентябрь 2020-го года во Владивостоке, перенесли на 2021 год, сообщили в "Росконгрессе" - оргкомитете форума.

- В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, в 2020 году проведение форума отменено, - сказано в сообщении пресс-службы организаторов.

Накануне сайт KP.ru писал, что несколько доверенных источников "Комсомольской правды" неофициально сообщили об отмене форума.

В Министерстве развития Дальнего Востока и Арктики тогда заявляли, что пока говорить о проведении или отмене Восточного экономического форума преждевременно. А также, что решение должно быть принято на федеральном уровне, а не на региональном.

ИСТОЧНИК KP.RU