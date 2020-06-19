Росстат сообщил, на сколько снизились зарплаты россиян в апреле
Реальные зарплаты в России снизились на 2% в апреле. При этом в марте они повысились на 5,9%, сообщили в Росстате.
С января по апрель реальные зарплаты россиян выросли на 4%.
В сравнении с апрелем 2019 года зарплата россиян в апреле 2020 года выросла на 1% и составила 49 306 рублей.
По данным с января по апрель среднемесячная зарплата россиян увеличилась на 6,7%. В мае Минэкономразвития прогнозировали снижение зарплат на 3,9%.
Ранее глава Министерства труда Антон Котяков сообщил, что рынок труда в России прошёл пик пандемии коронавируса лучше, чем многие развитые страны. По итогам мая уровень безработицы составил 6,1%. В США показатель безработицы составил 13% на пике кризиса.
Сайт KP.ru также писал, что Минтруд спрогнозировал пик безработицы в России на третий квартал текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU