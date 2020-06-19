Центробанк не стал включать вторую волну коронавируса в базовый сценарий

19 Июнь 2020 2020-06-19T20:53:03+03:00

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Вторая волна коронавиурса не включена в базовый макроэкономический сценарий Центробанка, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

- Наш базовый сценарий не включает в себя риски второй волны коронавируса. Даже если эти риски реализуются, экономические последствия будут меньше, потому что экономическая и финансовая система, поведение людей уже адаптировались к такого рода рискам. Но мы будем принимать решения в зависимости от развития ситуации, - заявила она на пресс-конференции.

Также Набиуллина отметила, что при развитии ситуации по базовому сценарию у Центробанка появится "дополнительное пространство для смягчения денежно-кредитной политики".

- При принятии решения будем исходить из нашей цели ценовой стабильности, поддержания инфляции на уровне 4%, - также отметила Эльвира Набиуллина.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Центробанк опустил ключевую ставку до исторического минимума - 4,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU