Песков: "Прямая линия с Владимиром Путиным" не планируется в июле
Последние три года общение граждан с президентом в прямом эфире проходит в июне
"Прямая линия с Владимиром Путиным" не планируется в июлеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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"Прямая линия с Владимиром Путиным" не планируется в июле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее он утверждал, что прямой эфир, в котором Путин ответит на вопросы граждан, пройдёт после голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля.
Ранее "Прямая линия с Владимиром Путиным" проходила в декабре и апреле, но последние три года она проходит в июне. В этом году провести прямой эфир помешала пандемия коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU