Песков: "Прямая линия с Владимиром Путиным" не планируется в июле

19 Июнь 2020 2020-06-19T22:21:32+03:00

"Прямая линия с Владимиром Путиным" не планируется в июле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние три года общение граждан с президентом в прямом эфире проходит в июне

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" не планируется в июле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее он утверждал, что прямой эфир, в котором Путин ответит на вопросы граждан, пройдёт после голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля.

- Это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми, - сообщал тогда Дмитрий Песков журналистам.

Представитель Кремля сообщил Би-би-си, что "Прямая линия" пройдёт позже, не уточняя даты.

Ранее "Прямая линия с Владимиром Путиным" проходила в декабре и апреле, но последние три года она проходит в июне. В этом году провести прямой эфир помешала пандемия коронавируса. Обычно "Прямая линия с Владимиром Путиным" длится три - четыре часа.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Владимир Путин рассказал, что внуки звонят ему в Кремль.

ИСТОЧНИК KP.RU