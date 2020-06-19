Песков: "Прямая линия с Владимиром Путиным" не планируется в июле
"Прямая линия с Владимиром Путиным" не планируется в июле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее он утверждал, что прямой эфир, в котором Путин ответит на вопросы граждан, пройдёт после голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля.
- Это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми, - сообщал тогда Дмитрий Песков журналистам.
Представитель Кремля сообщил Би-би-си, что "Прямая линия" пройдёт позже, не уточняя даты.
Ранее "Прямая линия с Владимиром Путиным" проходила в декабре и апреле, но последние три года она проходит в июне. В этом году провести прямой эфир помешала пандемия коронавируса. Обычно "Прямая линия с Владимиром Путиным" длится три - четыре часа.
Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Владимир Путин рассказал, что внуки звонят ему в Кремль.
ИСТОЧНИК KP.RU