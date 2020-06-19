Песков сообщил, в каком случае Польша может представлять угрозу для Росии
Польша может представлять угрозу для России, если только предоставит свою территорию для военной инфраструктуры НАТО, заявил Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
- Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России, но как страна, готовая предоставить территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, — это представляет угрозу для нас, - сказал представитель Кремля.
Он также отметил, что постоянное приближение к российским границам военных НАТО заставляет Россию принимать меры ради безопасности страны.
- Нам это неприятно, - добавил Песков.
ИСТОЧНИК KP.RU